10:28  17 червня
На Київщині вночі чоловік проник через вікно до квартири та вчинив сексуальне насильство щодо 8-річної дівчинки
09:00  17 червня
У Києво-Печерській лаврі показали момент влучання по Успенському собору
08:55  17 червня
На Рівненщині 9-річний школяр покінчив життя самогубством
UA | RU
UA | RU
17 червня 2026, 13:00

У Києві священик звинувачував українців у "вбивстві окупантів"

17 червня 2026, 13:00
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Святошинський районний суд міста Києва визнав місцевого свяшеннослужителя винним у виправдуванні збройної агресії РФ. Йдеться про настоятеля парафії Святого Великомученика Юрія Переможця у Святошинському районі столиці

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2022 і 2024 роках священник на своїй сторінці у Facebook писав, що нібито справжньою причиною війни є гріхи українців і росіян, і нібито для закінчення війни всім треба покаятись.

Зокрема, у серпні 2022-го священник розмістив публікацію під назвою "Спасительна пропорція", де писав, що "або збільшується кількість праведників, або зменшується кількість населення — третього не дано".

На суді священник не визнав провини. Він заявляв, що бореться в своїх творах з єрессю. Зокрема, він заявив, що не згоден із Священним Синодом ПЦУ, який ухвалив рішення, що вбивство окупантів не є гріхом та що українцям не треба каятись в разі вбивства російського окупанта. У суді він заявляв, що війна є наслідком духовного стану українців. При цьому він заявив, що є волонтером і перераховує гроші на ЗСУ..

Суд врахував особу обвинуваченого, відсутність судимостей, наявність постійного житла, сімʼї, неповнолітніх дітей, позитивні характеристики з місця роботи. Священник видалив усі публікації про війну і сказав, що він не хоче дратувати людей, які можуть неправильно його зрозуміти.

Суд призначив покарання у вигляді року позбавлення волі, але звільнив священниа від відбування цього покарання з іспитовим строком 3 роки.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області судили священника УПЦ (МП). Він сприяв поширенню російської пропаганди.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ Священник пропаганда
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
Смерть 10-річного хлопчика від голоду: на Вінниччині судитимуть лікарку та посадовиць соцслужби
17 червня 2026, 13:54
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
17 червня 2026, 13:48
Хода пам'яті та відкриття Алеї Надії: у Кременці підтримали родини військових
17 червня 2026, 13:40
Зґвалтування та вбивство 7-річної дівчинки: в Одесі 31-річного зловмисника засудили до довічного
17 червня 2026, 13:23
Через Дністер на акваскутерах: на Вінниччині двоє братів із Харкова намагалися втекти за кордон
17 червня 2026, 12:59
Через атаки РФ на Запоріжжі автобуси оснащують РЕБ і детекторами дронів
17 червня 2026, 12:58
Житло, виплати та соціальні гарантії для військових: що гарантує держава
17 червня 2026, 12:45
Хлопчик, якого збила суддя у Кривому Розі, помер у лікарні
17 червня 2026, 12:42
На Дніпропетровщині чоловік за гроші знімав будівлю ТЦК
17 червня 2026, 12:30
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »