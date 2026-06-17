У Києві священик звинувачував українців у "вбивстві окупантів"

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Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У 2022 і 2024 роках священник на своїй сторінці у Facebook писав, що нібито справжньою причиною війни є гріхи українців і росіян, і нібито для закінчення війни всім треба покаятись.

Зокрема, у серпні 2022-го священник розмістив публікацію під назвою "Спасительна пропорція", де писав, що "або збільшується кількість праведників, або зменшується кількість населення — третього не дано".

На суді священник не визнав провини. Він заявляв, що бореться в своїх творах з єрессю. Зокрема, він заявив, що не згоден із Священним Синодом ПЦУ, який ухвалив рішення, що вбивство окупантів не є гріхом та що українцям не треба каятись в разі вбивства російського окупанта. У суді він заявляв, що війна є наслідком духовного стану українців. При цьому він заявив, що є волонтером і перераховує гроші на ЗСУ..

Суд врахував особу обвинуваченого, відсутність судимостей, наявність постійного житла, сімʼї, неповнолітніх дітей, позитивні характеристики з місця роботи. Священник видалив усі публікації про війну і сказав, що він не хоче дратувати людей, які можуть неправильно його зрозуміти.

Суд призначив покарання у вигляді року позбавлення волі, але звільнив священниа від відбування цього покарання з іспитовим строком 3 роки.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області судили священника УПЦ (МП). Він сприяв поширенню російської пропаганди.