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12 червня 2026, 07:39

Смерть після мобілізації у Києві: розслідують дії поліції, ТЦК та лікарів

12 червня 2026, 07:39
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Києві правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо працівників поліції, ТЦК та СП, а також медичних працівників. Причина – смерть чоловіка після мобілізаційних заходів

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, у січні 2026 року до однієї з київських лікарень було госпіталізовано чоловіка з переломами ребер та травмою грудної клітини. Він стверджував, що тілесні ушкодження отримав під час контакту з працівниками поліції та ТЦК.

Згодом прокуратура за ініціативи Офісу омбудсмана відкрила кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень.

Через кілька днів після госпіталізації чоловік помер. Водночас, за словами Лубінця, патологоанатомічний розтин тіла не було проведено, а тіло видали родині для поховання без необхідної експертизи.

Омбудсман наголосив, що відсутність розтину ускладнює встановлення причин смерті та можливого зв’язку між отриманими травмами і летальним наслідком.

Крім того, за ініціативи Офісу омбудсмана було відкрито ще одне кримінальне провадження – щодо можливого неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками.

Наразі триває досудове розслідування, обставини інциденту встановлюються.

Нагадаємо, раніше Лубінець зазначав, що в Україні зафіксовано щонайменше чотири випадки смерті громадян у приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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