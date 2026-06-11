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11 июня 2026, 18:30

В Киеве иностранец расстрелял людей

11 июня 2026, 18:30
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Фото: Национальная полиция
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Трагедия произошла на днях вечером. Полиции сообщили о том, что на территории гаражного кооператива обнаружен мужчина с огнестрельными ранениями в голову и грудь.

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Мужчину с огнестрельными ранениями госпитализировали медики. Однако, к сожалению, от полученных травм он скончался. Местом преступления стал гаражный бокс, использовавшийся СТО. Там правоохранители обнаружили еще одного мужчину с огнестрельным ранением. Оба погибших были иностранцами в возрасте 51 и 36 лет.

Выяснилось, что между тремя мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник расстрелял своих знакомых и скрылся. Он был задержан на правом берегу Киева. Им оказался 35-летний иностранец.

Напомним, ранее задержан в Днепре 40-летний мужчина по подозрению в жестоком убийстве ребенка.

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