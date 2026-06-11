У Києві іноземець розстріляв людей

Фото: Національна поліція

Трагедія сталась днями увечері. Поліції повідомили про те, що на території гаражного кооперативу виявлено чоловіка з вогнепальними пораненнями в голову та груди

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Чоловіка з вогнепальними пораненнями госпіталізували медики. Проте, на жаль, від отриманих травм він помер. Місцем злочину став гаражний бокс, який використовувався СТО. Там правоохоронці знайшли ще одного чоловіка з вогнепальним пораненням. Обидва загиблих були іноземцями віком 51 та 36 років.

З'ясувалось, що між трьома чоловіками стався конфлікт. Зловмисник розстріляв своїх знайомих та втік. Його затримали на правому березі Києва. Ним виявився 35-річний іноземець.

Нагадаємо, раніше затримали у Дніпрі 40-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві дитини.