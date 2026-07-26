Российский дрон ударил по жилому дому в Харькове: есть погибший, раненый ребенок

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Россияне ударили дронами по Харькову утром 26 июля. Удар зафиксировали, в частности, в Слободском районе

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Синегубова, предварительно, в результате удара по частному дому в Слободском районе погиб один человек. Также сообщалось, что среди раненых – ребенок, мальчик 10 лет.

Впоследствии количество пострадавших выросло до девяти, среди которых двое детей. В настоящее время медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, утром 26 июля российские оккупанты ударили по Кривому Рогу. В результате атаки загорелся единственный в городе Эпицентр. В сети появилось видео удара.