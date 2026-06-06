Смертельна ДТП у Києві: водія, який в’їхав у підземний перехід, затримали

Фото: Національна поліція

У Києві затримали 49-річного водія автомобіля Mercedes, який напередодні скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Чоколівському бульварі. Наразі він перебуває під конвоєм

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, водій на великій швидкості в’їхав у підземний перехід, де перебували люди.

Унаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 роки. Ще троє людей – двоє чоловіків і жінка – отримали травми та перебувають у лікарні.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

За даними ЗМІ, за кермом Mercedes-Benz в момент аварії був Павло Плешивцев, який керує релігійною громадою євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне".

Про нього відомо, що це 49-річний мешканець Херсонщини. Правоохоронці також встановили, що він був учасником чотирьох автомобільних аварій, дві з яких сталися цього року.

Нагадаємо, аварія сталася 5 червня близько 17:30 на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського в Києві. Водій автівки Mercedes-Benz рухався на великій швидкості, не впорався з керуванням, виїхав на пішохідну частину та врізався в конструкцію входу до підземного переходу.

Жертвами аварії стали 47-річна жінка та 12-річний хлопчик, а також двоє поліцейських – Дмитро Бондарчук 2002 року народження та Денис Будченко 2005 року народження.