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23 июля 2026, 15:26

Требовал 3 тысячи долларов за справку с ВЛК: в Кировоградской области подозрение получил директор медучреждения

23 июля 2026, 15:26
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Фото: Кировоградская областная прокуратура
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В Кировоградской области сообщили о подозрении директору одного из центров первичной медико-санитарной помощи, подозреваемого в требовании 3 тысяч долларов США за содействие в признании военнообязанного непригодным к военной службе

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, мужчина обратился в медицинское учреждение из-за ухудшения состояния здоровья, а затем сообщил директору о намерении пройти военно-врачебную комиссию. В ответ чиновник заявил, что получить желаемый вывод в установленном порядке будет сложно, однако предложил "решить вопрос" за вознаграждение.

Следствие утверждает, что на следующей встрече директор подтвердил свои требования, обсудил порядок передачи средств и последующее оформление документов.

Правоохранители задержали подозреваемого непосредственно в служебном кабинете после получения оговоренной суммы. В ходе обыска в служебном помещении провели неотложные следственные действия.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с требованием такой выгоды.

Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что правоохранители разоблачили схемы уклонения от мобилизации в разных областях Украины. Задержали 15 устроителей.

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