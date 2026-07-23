Будут судить двух россиян, которые жестоко обращались с гражданскими и совершили сексуальное насилие

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры Черниговской и Донецкой областных прокуратур направили в суд обвинительные акты в отношении двух военнослужащих РФ, обвиняемых в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в конце марта 2022 г. в одном из населенных пунктов Черниговского района российский военный напал на местную жительницу, которая пыталась эвакуировать своих родных. Осознавая, что перед ним безоружное гражданское лицо, он угрожал ему убийством, нанес удары прикладом автомата и совершил насильственные действия сексуального характера.

Другой обвинительный акт касается военнослужащего из РФ, которого украинские защитники взяли в плен во время контрнаступательных действий.

По версии следствия, в сентябре 2025 он вместе с другими оккупантами захватил подвал частного дома в одном из сел Покровского района, где от обстрелов скрывались гражданские.

После гибели мужчины, находившегося в подвале, российский военный, угрожая убийством, изнасиловал 57-летнюю женщину и в течение двух месяцев систематически совершал в ней сексуальное насилие.

Напомним, что прокуроры в суде доказали вину участника оперативно-боевого тактического формирования " Каскад " так называемой "ДНР", подконтрольной РФ.