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23 июля 2026, 14:45

В Ровенской области женщина жестоко убила соседа и пошла спать

23 июля 2026, 14:45
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Фото: Национальная полиция
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В Ровенской области женщине грозит заключение. Она во время застолья убила соседа

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Это произошло 22 апреля, когда 57-летний мужчина был в гостях у 41-летней женщины. Вместе они устроили застолье с алкоголем. Когда между ними произошла ссора, она нанесла два удара ножом в участок шеи и руки гостю. После совершенного женщина вымыла нож, убрала кровь с пола и ушла спать.

Утром тело потерпевшего обнаружил его брат. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти является кровопотеря в результате колото-резаной раны. Женщину задержали, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Ровенской области женщину отправили за решетку. Она в пьяном виде с ножом напала на родного брата.

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