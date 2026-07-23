В Ровенской области женщина жестоко убила соседа и пошла спать

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области женщине грозит заключение. Она во время застолья убила соседа

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

Это произошло 22 апреля, когда 57-летний мужчина был в гостях у 41-летней женщины. Вместе они устроили застолье с алкоголем. Когда между ними произошла ссора, она нанесла два удара ножом в участок шеи и руки гостю. После совершенного женщина вымыла нож, убрала кровь с пола и ушла спать.

Утром тело потерпевшего обнаружил его брат. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти является кровопотеря в результате колото-резаной раны. Женщину задержали, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Ровенской области женщину отправили за решетку. Она в пьяном виде с ножом напала на родного брата.