На Львовщине обнаружили хантавирус: 53-летний мужчина попал в больницу

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Об этом сообщил Львовский областной ЦУПХ, передает RegioNews.

Отмечается, что заболевание у мужчины началось 12 июля. У него появились температура до 38,6 ° C, озноб, головные боли, тошнота, потеря аппетита и боли в икроножных мышцах.

Через несколько дней мужчина обратился во Львовскую областную инфекционную больницу, где его госпитализировали. В ходе лабораторных исследований в сыворотке крови методом ПЦР обнаружили РНК хантавируса.

Эпидемиологи выяснили, что накануне заболевания мужчина находился в Хорватии, а также путешествовал по горным районам Ивано-Франковской области. В то же время, он отрицает контакт с грызунами, их выделениями или пребывание в местах, где могли быть следы их жизнедеятельности.

Специалисты не установили точное место и обстоятельства инфицирования. По месту жительства больного проводят противоэпидемические мероприятия, расследование продолжается.

Хантавирусы передаются человеку преимущественно от мышевидных грызунов – через вдыхание пыли, загрязненной их выделениями, контакт с зараженными поверхностями, пищей или водой.

Среди основных симптомов инфекции:

высокая температура,

озноб,

слабость,

головная боль,

боль в мышцах,

тошнота,

нарушение работы почек.

Для подтверждения диагноза необходимо лабораторное исследование.

Напомним, в мае на борту нидерландского круизного судна MV Hondius, отплывшего из Аргентины, развернулся масштабный медицинский кризис. По имеющимся данным, три пассажира – все граждане Нидерландов – умерли в результате вспышки опасного хантавируса. На борту лайнера также находятся пять украинцев.