У Києві зросла кількість загиблих до 5: у лікарні помер поранений

У Києві в лікарні помер один із постраждалих унаслідок російського удару по столиці 2 червня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Таким чином кількість загиблих унаслідок атаки зросла до п'яти.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що в лікарні помер 53-річний чоловік. Серед загиблих також – жінка 77 років, чоловіки 46 та 49 років, а також 29-річна жінка.

Загалом унаслідок удару постраждали 64 людини. Серед поранених – діти віком 3, 11 та 17 років.

Медики продовжують надавати допомогу постраждалим.

Нагадаємо, в ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Було відомо про 4 загиблих та 58 постраждалих.

Як відомо, РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів. Зафіксовано влучання 30 балістичних ракет, 3 крилатих ракет та 33 ударних БпЛА на 38 локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на 15 локаціях.