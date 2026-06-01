10 000 кв. м огня: в Днепре ликвидировали последствия вражеской атаки

В Днепре спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в результате российских обстрелов города. Огонь охватил складские помещения на площади в 10 тысяч квадратных метров

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Пожар пришлось тушить в условиях угрозы повторных вражеских ударов. К ликвидации последствий привлекались подразделения ГСЧС и роботизированная техника.

По предварительным данным, в результате атаки погибших и пострадавших нет.

На данный момент все очаги возгорания ликвидированы, спасатели завершили работы на месте происшествия.

Напомним, 31 мая россияне атаковали Днепр дроном. В результате обстрела уничтожено отделение Новой почты. Здание сгорело дотла. К счастью, сотрудники не пострадали.