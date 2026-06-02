Удар по Києву: 4 загиблих, 58 постраждалих, серед них діти

Внаслідок масованої атаки на Київ загинули 4 людей, 58 постраждалих, пошкодження та пожежі у восьми районах столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка та пресслужбу ДСНС.

У ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Подільський район

Внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть залишатися люди. Відомо щонайменше про 5 постраждалих. Рятувальні роботи тривають.

Також за іншими адресами виникли пожежі автомобілів на відкритій місцевості, загоряння у 4-поверховій будівлі навчального закладу, а також пожежа на території комунального підприємства, де горіли автомобілі та складські приміщення.

Оболонський район

Сталося загоряння побутівки на території будівництва.

Шевченківський район

Зафіксовано часткове пошкодження фасаду та даху 9-поверхового житлового будинку.

Дарницький район

Виникла пожежа на території автозаправної станції.

Солом’янський район

Сталося загоряння в квартирі на 16-му поверсі 20-поверхового будинку. Також горів приватний житловий будинок. Окремо зафіксовано пожежу у 24-поверховому будинку на рівні 9-го поверху. Рятувальники деблокували одного чоловіка.

Голосіївський район

Виникли пожежі на території торговельного майданчика та руйнування 2-го і 3-го поверхів будівлі. Також за іншими адресами горіли автомобілі, офісні приміщення, МАФи, торговельні будівлі та один із бізнес-центрів.

Святошинський район

У 5-поверховому житловому будинку пошкоджено фасад і скління вікон. В іншій локації зафіксовано незначні пошкодження покрівлі 9-поверхівки.

Печерський район

Зафіксовано незначні пошкодження на території незавершеного будівництва.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. На місцях влучань працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський під час звернення закликав громадян звертати увагу на повітряні тривоги, а також обов'язково користуватись укриттями.