10:19  02 червня
Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині тривають пошуки підлітка
08:39  02 червня
В Ужгороді чоловік ножем поранив колишню дружину: її госпіталізували
08:22  02 червня
Обікрала могилу полеглого воїна: на Хмельниччині викрили 48-річну зловмисницю
UA | RU
UA | RU
02 червня 2026, 07:07

Удар по Києву: 4 загиблих, 58 постраждалих, серед них діти

02 червня 2026, 07:07
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Києва
Читайте также
на русском языке

Внаслідок масованої атаки на Київ загинули 4 людей, 58 постраждалих, пошкодження та пожежі у восьми районах столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка та пресслужбу ДСНС.

У ніч на 2 червня Київ зазнав масованого російського обстрілу. Внаслідок влучань у різних районах столиці пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

  • Подільський район

Внаслідок влучання в 9-поверховий житловий будинок сталося часткове руйнування верхніх поверхів. Під завалами можуть залишатися люди. Відомо щонайменше про 5 постраждалих. Рятувальні роботи тривають.

Також за іншими адресами виникли пожежі автомобілів на відкритій місцевості, загоряння у 4-поверховій будівлі навчального закладу, а також пожежа на території комунального підприємства, де горіли автомобілі та складські приміщення.

  • Оболонський район

Сталося загоряння побутівки на території будівництва.

  • Шевченківський район

Зафіксовано часткове пошкодження фасаду та даху 9-поверхового житлового будинку.

  • Дарницький район

Виникла пожежа на території автозаправної станції.

  • Солом’янський район

Сталося загоряння в квартирі на 16-му поверсі 20-поверхового будинку. Також горів приватний житловий будинок. Окремо зафіксовано пожежу у 24-поверховому будинку на рівні 9-го поверху. Рятувальники деблокували одного чоловіка.

  • Голосіївський район

Виникли пожежі на території торговельного майданчика та руйнування 2-го і 3-го поверхів будівлі. Також за іншими адресами горіли автомобілі, офісні приміщення, МАФи, торговельні будівлі та один із бізнес-центрів.

  • Святошинський район

У 5-поверховому житловому будинку пошкоджено фасад і скління вікон. В іншій локації зафіксовано незначні пошкодження покрівлі 9-поверхівки.

  • Печерський район

Зафіксовано незначні пошкодження на території незавершеного будівництва.

Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. На місцях влучань працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський під час звернення закликав громадян звертати увагу на повітряні тривоги, а також обов'язково користуватись укриттями.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна Київ пожежа загиблі ДСНС атака руйнування поранені
Атака на Запоріжжя: російські окупанти вдарили БпЛА по Вільнянську
01 червня 2026, 15:49
10 000 кв. м вогню: у Дніпрі ліквідували наслідки ворожої атаки
01 червня 2026, 12:41
Атака БпЛА на Херсонщині: загинув чоловік на зупинці
01 червня 2026, 11:42
Всі новини »
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині тривають пошуки підлітка
02 червня 2026, 10:19
1440 окупантів і 1583 БпЛА: Генштаб оновив втрати РФ за добу
02 червня 2026, 09:59
Масований удар Росії: 11 загиблих, понад 100 поранених по всій Україні
02 червня 2026, 09:48
Списали понад 17 тонн пального: на Донеччині судитимуть командира та його спільників
02 червня 2026, 09:28
Атака РФ на Київ: кількість поранених зросла до 63
02 червня 2026, 09:16
РФ запустила по Україні 73 ракети і 656 дронів: є влучання на 38 локаціях
02 червня 2026, 08:55
В Ужгороді чоловік ножем поранив колишню дружину: її госпіталізували
02 червня 2026, 08:39
Обікрала могилу полеглого воїна: на Хмельниччині викрили 48-річну зловмисницю
02 червня 2026, 08:22
Румунія, дрони і реакція НАТО після інциденту
02 червня 2026, 08:09
Нічний удар по Київщині: троє постраждалих, пошкоджені будинки та авто
02 червня 2026, 07:44
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »