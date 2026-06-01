Атака БпЛА в Херсонской области: погиб мужчина на остановке

Под утро 1 июня российские оккупаты атаковали с беспилотника гражданского мужчину в Широкой Балке Херсонской области, он погиб

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 1 июня 2026 около 04:10 российские войска совершили атаку беспилотником по одной из улиц в селе Широкая Балка на Херсонщине.

В результате сброса взрывчатки погиб 62-летний мужчина, находившийся на остановке общественного транспорта.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в ночь на 1 июня российские войска атаковали Украину 265 ударными беспилотниками. Зафиксировано 27 попаданий ударных БпЛА в 18 локациях, а также падение сбитых дронов и обломков еще на 12 локациях.