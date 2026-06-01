Атака БпЛА в Херсонской области: погиб мужчина на остановке
Под утро 1 июня российские оккупаты атаковали с беспилотника гражданского мужчину в Широкой Балке Херсонской области, он погиб
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews.
По данным следствия, 1 июня 2026 около 04:10 российские войска совершили атаку беспилотником по одной из улиц в селе Широкая Балка на Херсонщине.
В результате сброса взрывчатки погиб 62-летний мужчина, находившийся на остановке общественного транспорта.
При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, в ночь на 1 июня российские войска атаковали Украину 265 ударными беспилотниками. Зафиксировано 27 попаданий ударных БпЛА в 18 локациях, а также падение сбитых дронов и обломков еще на 12 локациях.