"Массированный удар может быть": Зеленский предупредил украинцев

Президент Украины во время обращения призвал граждан обращать внимание на воздушные тревоги. Вероятная массированная атака россиян

Об этом президент Украины сказал в своем обращении 1 июня.

Владимир Зеленский призвал обращать на воздушные тревоги в ближайшие дни, а также обязательно пользоваться укрытиями.

"Предупреждение разведок по российским ударам остаются в силе. Массированный удар может быть - они его подготовили. Наши защитники неба 24 на 7 готовы настолько, насколько это возможно с имеющимися поставками", - говорит президент.



Напомним, в ночь на 21 мая РФ атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 116 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".