Коригував ворожі удари по Києву: СБУ затримала 18-річного зрадника

Фото: Офіс Генерального прокурора

Столичні правоохоронці затримали ворожого агента, який коригував російські удари по Києву під час масованої атаки 24 травня

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

18-річний уродженець Черкащини, шукаючи "легкий заробіток" у Telegram, став виконавцем завдань спецслужб РФ: фіксував місця влучань та передавав кураторам фото наслідків обстрілів.

Його затримали поблизу одного з об’єктів Міноборони у столиці. В його телефоні знайшли листування з кураторами, геолокації, фото і відео наслідків обстрілів.

За даними слідства, у середині травня юнак шукав підробіток через Telegram. Спочатку отримав нібито "звичайне” завдання, фотографувати товари в магазинах конкурентів.

Потім, як перевірочне завдання, йому доручили знімати місцевість і позначати на картах рух військової техніки в передмісті. А вже 24 травня, у день масованої атаки на Київ, куратори дали конкретні адреси для фіксації наслідків ударів.

З листування видно, як представники РФ у режимі реального часу координували кожен його крок: контролювали пересування через геолокацію, вимагали фото з різних ракурсів та уточнювали результати влучань.

"Ну ти якщо що не розчаровуйся...я тобі все одно заплачу незалежно від того, було там щось чи ні”, – писав куратор виконавцю.

Далі, після ідентифікації пошкодження сусідньої будівлі, також додав:

"Ну там теж зніми. Але спочатку будівлю. Можливо, вони переплутали”.

18-річному фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що у Шевченківському та Подільському районах Києва тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. До відновлювальних робіт залучено майже 100 працівників ДСНС.

Росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру.

Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль. Внаслідок атаки на Київ була пошкоджена будівля Кабміну.

Раніше у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від масованої атаки на Київ зросла до 87 людей, серед яких є троє неповнолітніх.