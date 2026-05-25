12:23  25 травня
На Львівщині на трасі зіткнулися два кросовери: загинули три людини
09:26  25 травня
З'явилося відео з ТЦК у Тернополі, де загинув чоловік
07:52  25 травня
Понад тиждень у горах без їжі: в Румунії врятували українця
UA | RU
UA | RU
25 травня 2026, 18:42

Коригував ворожі удари по Києву: СБУ затримала 18-річного зрадника

25 травня 2026, 18:42
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Столичні правоохоронці затримали ворожого агента, який коригував російські удари по Києву під час масованої атаки 24 травня

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

18-річний уродженець Черкащини, шукаючи "легкий заробіток" у Telegram, став виконавцем завдань спецслужб РФ: фіксував місця влучань та передавав кураторам фото наслідків обстрілів.

Його затримали поблизу одного з об’єктів Міноборони у столиці. В його телефоні знайшли листування з кураторами, геолокації, фото і відео наслідків обстрілів.

За даними слідства, у середині травня юнак шукав підробіток через Telegram. Спочатку отримав нібито "звичайне” завдання, фотографувати товари в магазинах конкурентів.

Потім, як перевірочне завдання, йому доручили знімати місцевість і позначати на картах рух військової техніки в передмісті. А вже 24 травня, у день масованої атаки на Київ, куратори дали конкретні адреси для фіксації наслідків ударів.

З листування видно, як представники РФ у режимі реального часу координували кожен його крок: контролювали пересування через геолокацію, вимагали фото з різних ракурсів та уточнювали результати влучань.

"Ну ти якщо що не розчаровуйся...я тобі все одно заплачу незалежно від того, було там щось чи ні”, – писав куратор виконавцю.

Далі, після ідентифікації пошкодження сусідньої будівлі, також додав:

"Ну там теж зніми. Але спочатку будівлю. Можливо, вони переплутали”.

18-річному фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що у Шевченківському та Подільському районах Києва тривають роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. До відновлювальних робіт залучено майже 100 працівників ДСНС.

Росіяни у ніч на 24 травня здійснили масований терористичний удар по всіх районах Києва, спрямувавши ракети та дрони на цивільну інфраструктуру.

Руйнувань зазнали житлові квартали, торговельні центри, заклади освіти та Національний музей Чорнобиль. Внаслідок атаки на Київ була пошкоджена будівля Кабміну.

Раніше у ДСНС повідомили, що кількість постраждалих від масованої атаки на Київ зросла до 87 людей, серед яких є троє неповнолітніх.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ СБУ обстріл затримання
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Лідера ОУН Андрія Мельника та його дружину перепоховали в Києві
25 травня 2026, 20:15
СБУ викрила та відправила за ґрати мережу російських агентів в Одесі
25 травня 2026, 19:55
У Києві чоловік ножем понівечив обличчя підлітку
25 травня 2026, 19:15
Російські війська атакували медиків та цивільних на Херсонщині: четверо поранених
25 травня 2026, 19:09
Земля для "мертвих душ": на Херсонщині викрито реєстратора, який провернув масштабну схему
25 травня 2026, 18:58
На Львівщині чоловік матиме проблеми з законом після того, як показав у соцмережі гранату
25 травня 2026, 18:35
На Київщині викрили бізнесмена, який постачав будматеріали міноборони РФ
25 травня 2026, 18:10
Наркокур'єр "на пенсії": у Черкасах поліцейські вилучили велику партію канабісу
25 травня 2026, 17:59
Російський авіаудар по Донеччині: двоє загиблих та троє поранених у Ясногорівці
25 травня 2026, 17:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Ягун
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Всі блоги »