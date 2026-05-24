Удар по столице: метро "Лукьяновская" не работает, ограничен вход на "Хрещатик"
В Киеве из-за последствий массированного удара будет временно закрыта для пассажирских перевозок станция метро "Лукьяновская" и один из входов на станцию "Хрещатик"
Об этом сообщил КП "Киевский метрополитен", передает RegioNews .
Станция "Лукьяновская" будет временно закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения взрывной волной наземного вестибюля
В результате массированного обстрела столицы также временно будет закрыт вход/выход на Аллею Героев Небесной Сотни на станции Крещатик.
О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме будет сообщено дополнительно.
Напомним, что россияне в ночь на 24 мая нанесли массированный террористический удар по всем районам Киева, направив ракеты и дроны на гражданскую инфраструктуру. Разрушения получили жилые кварталы, торговые центры, учебные заведения и Национальный музей Чернобыль.
Также враг направил на территорию Украины около 700 средств поражения. Российские террористы задействовали весь арсенал - от баллистических ракет "Орешник" и "Кинжалов" до сотен беспилотников разных типов.