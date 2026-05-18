За зауваження – постріли: у Києві жінка поранила чоловіка у дворі будинку

Правоохоронці повідомили про підозру 43-річній жінці, яка влаштувала стрілянину у дворі житлового будинку в Святошинському районі Києва та поранила чоловіка

Про це повідомила столична поліція.

Зазначається, що інцидент стався після конфлікту між місцевим жителем та компанією, яка відпочивала біля будинку та поводилася шумно. 27-річний киянин зробив зауваження, що призвело до сварки.

Під час конфлікту одна з учасниць дістала пістолет і здійснила кілька пострілів у бік чоловіка, після чого втекла з місця події. Потерпілого госпіталізували з пораненнями руки та живота.

Правоохоронці встановили та затримали підозрювану. Їй повідомлено про підозру у хуліганстві.

Наразі триває досудове розслідування.

