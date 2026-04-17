В Хмельницком мужчина напал и ограбил мать погибшего защитника
В Хмельницком перед судом предстанет 29-летний местный житель, обвиняемый в нападении и ограблении женщины – матери погибшего защитника
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 4 марта около 22:40 по улице Трипольской.
К 46-летней потерпевшей подошел неизвестный, ударил ее по голове и выхватил сумку. В ней находились личные вещи и около 27 тысяч гривен. Часть этих средств была получена женщиной в связи с гибелью ее сына-военнослужащего. После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия.
Свидетелем преступления стала сестра потерпевшей, которая и вызвала полицию.
Правоохранители оперативно установили личность нападающего. На следующий день его задержали. При задержании у мужчины также изъяли наркотическое вещество – метадон.
Как выяснилось, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Следователи завершили досудебное расследование. Мужчине инкриминируют:
- ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Обвинительный акт уже направлен в суд. В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
