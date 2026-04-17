В Хмельницком мужчина напал и ограбил мать погибшего защитника

Фото: Национальная полиция

В Хмельницком перед судом предстанет 29-летний местный житель, обвиняемый в нападении и ограблении женщины – матери погибшего защитника

Об этом сообщила полиция области.

Инцидент произошел 4 марта около 22:40 по улице Трипольской.

К 46-летней потерпевшей подошел неизвестный, ударил ее по голове и выхватил сумку. В ней находились личные вещи и около 27 тысяч гривен. Часть этих средств была получена женщиной в связи с гибелью ее сына-военнослужащего. После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия.

Свидетелем преступления стала сестра потерпевшей, которая и вызвала полицию.

Правоохранители оперативно установили личность нападающего. На следующий день его задержали. При задержании у мужчины также изъяли наркотическое вещество – метадон.

Как выяснилось, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следователи завершили досудебное расследование. Мужчине инкриминируют:

ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт уже направлен в суд. В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

