У Києві чоловік розпилив газовий балончик і пограбував перехожого

У Києві судитимуть чоловіка за розбійний напад на 23-річного місцевого жителя, під час якого він застосував газовий балончик та заволодів грошима

Зазначається, що зловмисник підійшов до перехожого з проханням дати цигарку, після чого раптово розпилив йому в обличчя газовий балончик. Далі він відтягнув потерпілого за будівлю магазину та, погрожуючи повторним застосуванням спецзасобу, почав вимагати гроші.

У результаті нападник забрав з кишені чоловіка 3000 гривень і втік із місця події.

Правоохоронці встановили та затримали підозрюваного – 36-річного місцевого мешканця, раніше судимого за наркозлочини. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

