01 травня 2026, 22:15

У Києві дитина проковтнула 17 магнітів: 5-річній дівчинці провели важку операцію

01 травня 2026, 22:15
Фото з відкритих джерел
У Київській дитячій клінічній лікарні №1 лікарі врятували 5-річну дівчинку. Дитина проковтнула 17 магнітних кульок

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я КМДА, передає RegioNews.

Батьки запідозрили, що дитина щось проковтнула, і привезли її до лікарні. Рентген підтвердив, що у шлунково-кишковому тракті є ланцюг з 17 магнітів. Медики зазначили, що магніти можуть притягуватися крізь стінки органів, перетискаючи тканини, порушуючи кровопостачання, та провокувати перитоніт.

"Коли дитину доставили до операційної, вона по-дитячому зізналася нам: "У мене всередині для вас є сюрприз", - каже дитячий хірург Борис Різберг.

Без жодного розрізу медики вилучили 12 магнітів. При цьому решта п'ять магнітів виявились у товстій кишці. Лікарі застосували інтраопераційну колоноскопію: магніти обережно перемістили і вилучили природним шляхом. На щастя, некрозу тканин не виявлено. Дитину врятовано.

Завідувач психіатричного відділення для дітей молодшого віку Лікарні №1 Володимир Харитонов зазначив, що дитина до 6 років може брати до рота різни предмети: так діти пізнають світ. Проте якщо це стається після 6 років, важливо звернутися до дитячого психолога або психіатра.

Нагадаємо, раніше в Нетішині 15-річна дівчина потрапила до реанімації у критичному стані через сепсис, що розвинувся внаслідок тривалої відсутності медичної допомоги.

