11:05  30 квітня
"Не бреши": у Раді Безугла втрутилася у виступ Федієнка
08:49  30 квітня
У Польщі в лісі знайшли тіло зниклої українки – триває розслідування
07:57  30 квітня
У Харкові біля супермаркету вибухнув автомобіль – є постраждалий
30 квітня 2026, 13:38

"Псевдо-СБУ" розвело народну артистку України на $128 тис. та 400 тис. грн

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Києві викрито шахрайську схему, внаслідок якої 75-річна народна артистка України втратила понад 128 тис. доларів США та ще 400 тис. грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, невідомий зателефонував жінці та представився співробітником Служба безпеки України. Він заявив, що артистку нібито підозрюють у державній зраді, а її кошти мають пройти перевірку на "походження".

Для переконливості зловмисники надсилали підроблені документи та проводили відеозв’язок із імітацією обшуків.

Після цього потерпіла передала шахраям 128 тис. доларів, а згодом додатково перерахувала ще 400 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що кошти отримував 36-річний мешканець Сумської області. Він переводив гроші через обмінні операції на криптогаманці третіх осіб, залишивши собі близько 900 доларів "винагороди".

Чоловіку повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 3,3 млн грн.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

Нагадаємо, раніше в столиці затримали шахрая, який обманув військового. Захисник хотів купити автомобіль, і перерахував аферисту майже 5 тисяч доларів. Автівка була потрібна для виконання бойових завдань. Шахрай забрав гроші та зник, а машини ніхто так і не отримав.

Київ Суми шахрай шахрайство СБУ народний артист гроші схема держзрада
У Києві розікрали майже 2 мільйони на електроенергії для дитячих садочках
29 квітня 2026, 21:55
Ректора КНУ звільнили після секс-скандалу
29 квітня 2026, 14:35
Депутата з Ужгорода взяли під варту через схему заробітку на смітті
29 квітня 2026, 12:21
Всі новини »
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
У Чернігові влучання в адмінбудівлю: троє постраждалих
30 квітня 2026, 14:08
Скандал із маєтками "Вови" та "Андрія": в ОП відмовилися коментувати розслідування
30 квітня 2026, 13:25
Поки мати мила посуд: у Хмельницькому маленький хлопчик випав із вікна шостого поверху
30 квітня 2026, 13:18
"Таксі для військових 24/7": у Запоріжжі викрили схему переправлення дезертирів за кордон
30 квітня 2026, 12:54
У Дніпрі зросла кількість постраждалих після атаки – вже 11
30 квітня 2026, 12:35
На Донеччині судитимуть лісника, який продавав дозволи на вирубку дерев у ландшафтному парку
30 квітня 2026, 12:21
На Чернігівщині 7-класник врятував дітей від атаки дрона – перерізав оптоволокно
30 квітня 2026, 12:12
На Донеччині дрони РФ вдарили по житловому сектору: пошкоджено шість будинків
30 квітня 2026, 11:52
Ворожий FPV-дрон влучив у будинок на Запоріжжі: поранена жінка
30 квітня 2026, 11:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
