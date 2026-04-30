"Псевдо-СБУ" розвело народну артистку України на $128 тис. та 400 тис. грн

У Києві викрито шахрайську схему, внаслідок якої 75-річна народна артистка України втратила понад 128 тис. доларів США та ще 400 тис. грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, невідомий зателефонував жінці та представився співробітником Служба безпеки України. Він заявив, що артистку нібито підозрюють у державній зраді, а її кошти мають пройти перевірку на "походження".

Для переконливості зловмисники надсилали підроблені документи та проводили відеозв’язок із імітацією обшуків.

Після цього потерпіла передала шахраям 128 тис. доларів, а згодом додатково перерахувала ще 400 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що кошти отримував 36-річний мешканець Сумської області. Він переводив гроші через обмінні операції на криптогаманці третіх осіб, залишивши собі близько 900 доларів "винагороди".

Чоловіку повідомлено про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 3,3 млн грн.

Наразі правоохоронці встановлюють інших учасників схеми.

