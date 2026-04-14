На Житомирщине мужчина "заминировал" церковь

Это произошло вечером 11 апреля. Правоохранители получили звонок об угрозе взрыва в одном из соборов Житомира

Правоохранители после получения сообщения об угрозе взрыва в церкви уехали по адресу. Специалисты тщательно проверили территорию, однако взрывных устройств или веществ не обнаружили.

Выяснилось, что фейковое сообщение передал 65-летний местный житель. Он был пьян, когда звонил по телефону правоохранителям. Теперь ему может грозить лишение свободы сроком от двух до шести лет.

Напомним, ранее в Хмельницкой области осудили мужчину, который "заминировал ТЦК" . На суде мужчина раскаялся. Он рассказал, что работники ТЦК неоднократно забирали его для мобилизации, хотя показывал им документы, что не может быть мобилизован. Поэтому он решил "проучить их".