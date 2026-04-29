29 апреля 2026, 11:53

На Буковине приговорили к пожизненному мужчину, который месяцами насиловал 13-летнюю девочку

Фото: pixabay
Черновицкий апелляционный суд назначил суровое наказание жителю Черновцов, который систематически совершал сексуальное насилие над 13-летней дочерью своей сожительницы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Мужчина проживал с матерью ребенка с августа 2021 года. Несмотря на то, что он сам – отец четырех малолетних детей, он еженедельно насиловал девочку в течение февраля-мая 2024 года. Злоумышленник постоянно запугивал девочку, пытался заставить ее молчать, убеждая, что "правду никто не услышит".

Один из эпизодов произошел даже в день 13-летия ребенка: тогда мужчину остановило лишь сопротивление девочки и ожидания гостей, однако через три дня довел задуманное до конца.

О содеянном стало известно после того, как мать заметила изменения в эмоциональном состоянии дочери. Ребенок рассказал о насилии и женщина обратилась к правоохранителям.

Ранее суд первой инстанции приговорил фигуранта к 15 годам тюрьмы, однако прокуратура обжаловала это решение как слишком мягкое. Сам обвиняемый вины не признал и заявлял о клевете. Апелляционный суд поддержал позицию прокуроров, сменив срок на пожизненное заключение.

Напомним, в Ровенской области задержали 44-летнего мужчину за развращение дочери и ее одноклассницы. Он посылал девочкам через мессенджеры порнографические файлы.

суд преступление Буковина изнасилование ребенок приговор несовершеннолетняя злоумышленник
