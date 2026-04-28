Бил молотком, требовал деньги: в Харьковской области мужчина ворвался и напал на пенсионера

Инцидент произошел в городе Лозовая 26 апреля. Правоохранители уже задержали злоумышленника – ему грозит заключение

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, злоумышленник ворвался на территорию дома 68-летнего мужчины. Он вошел в летнюю кухню, где был хозяин. Тогда злоумышленник повалил пенсионера на пол, избивал молотком по плечам и конечностям рук. Затем начал душить и требовать деньги.

Когда домой вернулась жена пенсионера, злоумышленник скрылся. Правоохранители его задержали. Это 23-летний местный житель, уже имевший судимости.

"Сейчас следователи Лозовского РУП при процессуальном руководстве Лозовской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

