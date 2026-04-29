19:20  29 апреля
В Киевской области на взятке задержали ТЦКшников: в ТЦК проводят обыск (ВИДЕО)
09:32  29 апреля
Смертельное ДТП на Дарницком мосту в Киеве: Tesla врезалась в два автомобиля
08:57  29 апреля
В Сумах ссора из-за ремонта закончилась смертью мужчины
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2026, 11:39

Скандал с похищенным зерном: Украина обратилась в Израиль за правовой помощью

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украина обратилась в Израиль с запросом о правовой помощи из-за возможного поступления в страну сельскохозяйственной продукции, незаконно вывезенной Россией с временно оккупированных территорий

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передає RegioNews.

Соответствующий запрос, полученный от Офиса Генерального прокурора Украины, уже направлен в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции Израиля.

Кроме того, украинские адвокаты передали материалы непосредственно в Генеральную прокуратуру Израиля.

Ранее Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Украине Михаэля Бродского и вручило ему ноту протеста из-за поступления в израильские порты продукции, которая, по данным украинской стороны, была вывезена РФ с оккупированных территорий.

В МИД Украины заявили, что происхождение зерна установлено, а схемы его сокрытия – в частности, перегрузка "борт-борт" в Черном море – хорошо известны. Тем не менее, такие грузы продолжают попадать в Израиль и вводиться в коммерческое обращение.

В частности, речь идет о судне "ABINSK", которое на 27 апреля находилось на рейде порта Хайфы и ожидало разгрузки. По данным украинской стороны, это не единичный случай, а часть системной практики.

В МИД подчеркнули, что игнорирование обращений Украины может способствовать легализации похищенного зерна и обходу санкций. Украинская сторона требует от Израиля принять неотложные меры по прекращению импорта такой продукции.

В то же время, министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что предъявленные обвинения не подкреплены доказательствами. Он также отметил, что в публичные заявления Украина не подавала официального запроса о правовой помощи, и заверил, что ситуация будет рассмотрена.

Скандал с украинским зерном: что известно

14 апреля Израиль разрешил судну ABINSK с грузом пшеницы, предположительно вывезенной с временно оккупированных территорий Украины, зайти в порт Хайфа.

27 апреля в этот же порт разрешили вход еще одному судну – PANORAMITIS, которое, по данным украинской стороны, также могло перевозить зерно с ТОТ.

В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о намерении вручить Израилю ноту протеста из-за подобных случаев.

Уже 28 апреля президент Владимир Зеленский анонсировал введение санкций против субъектов, причастных к транспортировке похищенного украинского зерна.

Напомним, россияне продолжают воровать украинский урожай с временно оккупированных территорий. Это зерно они не только забирают в РФ, но и продают на международном рынке. По данным Центра национального сопротивления, так называемую "российскую пшеницу" закупают около 70 стран мира. В частности, это Египет, Турция и Иран.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Татьяна Николаенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »