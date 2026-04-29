Российский дрон атаковал АЗС в Херсоне: произошел пожар

Фото: ГСЧС Херсонщины

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате попадания возник пожар: загорелась емкость с газом, топливная колонка и легковой автомобиль.

К ликвидации возгорания были привлечены подразделения ГСЧС.

Спасатели работали в условиях повышенного риска повторных атак, однако смогли оперативно потушить огонь.

По предварительной информации, среди гражданского населения пострадавших нет.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 35 населенных пунктов Херсонской области. Из-за российских обстрелов получили ранения семь человек.