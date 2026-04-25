Прошла неделя после трагедии, произошедшей 18 апреля. Следователи СБУ и прокуратуры установили полную последовательность событий и обнародовали данные о личности нападавшего, ликвидированного во время штурма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Кто такой нападающий

Убийцей оказался 58-летний уроженец Москвы, майор в отставке. С 1992 по 2005 год он служил на разных должностях в ВСУ, занимаясь обслуживанием автотехники. В Киев переехал из Бахмута после начала российской агрессии.

Несмотря на то, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, у него было зарегистрированное оружие: два карабина и травматический пистолет. Разрешение на последний он получил якобы по журналистскому удостоверению от одной из общественных организаций. Сейчас СБУ проверяет законность выдачи этих документов.

Подготовка и идеология

Анализ содержимого мобильного телефона нападающего подтвердил системную подготовку к массовому расстрелу. Он записывал видео, где тренировался быстро приводить оружие в боевую готовность и прицельно стрелять.

Свои действия мужчина сопровождал агрессивными монологами: называл людей "свиньями", которых "будет мочить", использовал язык вражды в отношении украинцев, выкрикивал нацистские приветствия и призывал к насилию на идеологической почве.

Особую неприязнь злоумышленник проявлял к соседу, которого пренебрежительно называл "директором шестого". Именно он являлся первой жертвой нападения.

Хронология событий 18 апреля

"Пусковым крючком" трагедии стал очередной спор из-за домофона, который убийца отремонтировал лично, однако после этого некоторые жители не могли попасть в дом.

1. Во время конфликта возле подъезда мужчина начал стрелять из травматического пистолета, ранив нескольких человек.

2. Когда патроны закончились, он выбросил пистолет, поднялся в свою квартиру, взял огнестрельное оружие, поджег собственное жилье и вернулся на улицу, где продолжил стрельбу.

3. Возле дома стрелок убил соседа и таксиста. Также он ранил жену первого погибшего, их сына, сестру жены и дворника, прикрывавшего собой ребенка. Последние двое скончались в больнице.

4. Свои действия злоумышленник фиксировал на аудио. Двигаясь по улице, он продолжал стрелять, убив еще двух прохожих. При этом он избирательно предупреждал отдельных прохожих, чтобы те убегали, "потому что сейчас будет стрельба".

5. В магазине нападающий ходил между рядами, угрожал людям оружием и застрелил работника. Кроме этого, ранения в магазине получили еще 5 человек.

Забаррикадировавшись с заложниками, мужчина требовал у работницы пункта обмена немедленно выйти из кассы и вызвать представителя для переговоров. Он угрожал прострелить дверь и убить женщину в случае отказа. Деньги его не интересовали: нападающий кричал, чтобы она выходила, и уверял, что "не будет брать ее доллары".

В ходе штурма спецподразделением нападавшего ликвидировали.

Мотивы и выводы следствия

Свои действия убийца оправдывал "самозащитой" от якобы группового нападения четырех человек у подъезда, утверждая, что на него "наехал молодняк вместе с бабами".

Апеллировал к своему военному опыту и званию майора, заявляя, что "не мог больше терпеть". При этом демонстрировал крайний цинизм, комментируя убийство соседа: "Он уже труп, у него мозги лежат".

Следствие не установило связей нападающего со спецслужбами РФ. Окончательные выводы о его психическом состоянии будут сделаны после завершения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз.

Общее количество жертв теракта

7 погибших и 7 раненых, которые находятся в больницах.

Напомним, после теракта в сети появилось видео с места теракта в Киев, где видно, как полицейские отступают во время стрельбы. На месте остался ребенок. В Нацполиции сообщили, что во время проверки сотрудников, действия которых попали на видео, отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции начато уголовное производство. Двум полицейским, бежавшим от выстрелов во время теракта в Голосеевском районе столицы, сообщили о подозрении.

21 апреля суд Киева избрал меру пресечения полицейским Михаилу Дробницкому и Анне Дудиной. Патрульная заявила, что не видела стрелка во время нападения.