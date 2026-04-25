В субботу, 25 апреля, около 03:35 военные РФ нанесли массированный ракетный удар по Харькову. Предварительно, враг применил ракеты типа С-300/400 и "Искандер"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуру.

Поврежден многоквартирный дом, объекты детской железной дороги, служебный автомобиль правоохранителей.

Кроме того, ориентировочно в 06:40 в Немышлянском районе города зафиксировано попадание по частному сектору. 54-летний мужчина получил акубаротравму, мальчик в возрасте 1,5 года получил острую реакцию на стресс.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА. Известно о четырех погибших и 27 пострадавших. Около 11:00 россияне снова ударили по многоэтажке в Днепре: один человек погиб, семеро получили ранения.