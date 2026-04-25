Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как выяснилось, пьяний мужчина вышел из такси и стал хаотично стрелять. На место прибыли патрульные и полиция охраны, которые задержали 42-летнего нарушителя.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК). Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Напомним, по словам очевидцев, после выстрелов на улице мужчина забежал в аптеку, а впоследствии – в еще один магазин. Полиция быстро появилась на месте.