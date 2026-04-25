Фото: полиция

Трагедия произошла в пятницу, 24 апреля, около 12:20 вблизи села Рогачев в Ровенском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Машинист поезда сообщением "Днепр-Хелм" заметил человека на путях и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм 16-летний житель села Караевичи погиб на месте.

Предварительно, подросток шел по путям в наушниках, из-за чего мог не услышать приближение поезда.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают все детали трагедии.

