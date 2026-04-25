В территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Кривом Роге из-за сердечной недостаточности умер военнообязанный

Об этом сообщил Днепропетровский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

В ТЦК 22 апреля скончался военнообязанный мужчина 1975 года рождения. По предварительному диагнозу, причиной смерти является сердечная недостаточность.

По данным военкомата, мужчина с 2025 года находился в розыске как нарушитель военного учета. Его доставили в РТЦК сотрудники полиции. При себе у него были документы, подтверждающие подозрение на онкологическое заболевание, поэтому его направили на дополнительное медицинское обследование.

В помещении ТЦК самочувствие мужчины внезапно ухудшилось. На место вызвали "скорую" и полицейских. Мужчина умер.

"Признаков насильственной смерти не было выявлено", – отмечается в сообщении.

Продолжается проверка для установления всех обстоятельств происшествия. Руководство ТЦК заявляет о полном содействии правоохранительным органам.

Напомним, ГБР завершило расследование в отношении чиновника и военнослужащего ТЦК и СП Киева, разоблаченных в причастности к смерти мужчины во время перевозки мобилизованных. Обвинительный акт направлен в суд.