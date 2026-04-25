В Черкасской области сбили 5 ракет и дрон: обломки повредили дом, есть пострадавший
В ночь на 25 апреля Черкасская область оказалась под массированным комбинированным ударом российской армии. Силы противовоздушной обороны сбили в пределах региона пять ракет и один беспилотник
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
В Черкасском районе обломками российской ракеты поврежден частный дом, надворная постройка и два автомобиля.
Легкие травмы получил местный житель. Медики оказали мужчине помощь на месте, в госпитализации он не нуждался.
Продолжается обследование территорий для окончательного выяснения последствий обстрела.
Напомним, в ночь на 25 апреля российские войска нанесли комбинированный удар по Черниговской области, применив баллистические ракеты и дроны-камикадзе. В результате обстрелов погибли два человека, еще семеро получили ранения.