Фото: pixabay

Суд вынес приговор мужчине, изнасиловавшему несовершеннолетнюю. Злоумышленник проведет за решеткой 10 лет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Преступление произошло в июне прошлого года. 15-летняя девочка выпасала скот на пастбище вблизи одного из сел Болградского района. Там на нее напал пьяный 48-летний мужчина.

Хотя подсудимый своей вины не признал и отрицал какие-либо противоправные действия, следствие собрало безоговорочные доказательства. В частности, судмедэкспертиза подтвердила телесные повреждения, характерные для физического насилия.

До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

