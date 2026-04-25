Минув тиждень після трагедії, що сталася 18 квітня. Слідчі СБУ та прокуратури встановили повну послідовність подій та оприлюднили дані про особу нападника, якого ліквідували під час штурму

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Хто такий нападник

Вбивцею виявився 58-річний уродженець Москви, майор у відставці. З 1992 по 2005 рік він служив на різних посадах у ЗСУ, займаючись обслуговуванням автотехніки. До Києва переїхав із Бахмута після початку російської агресії.

Попри те, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності, він мав зареєстровану зброю: два карабіни та травматичний пістолет. Дозвіл на останній він отримав нібито за журналістським посвідченням від однієї з громадських організацій. Наразі СБУ перевіряє законність видачі цих документів.

Підготовка та ідеологія

Аналіз вмісту мобільного телефону нападника підтвердив системну підготовку до масового розстрілу. Він записував відео, де тренувався швидко приводити зброю в бойову готовність та прицільно стріляти.

Свої дії чоловік супроводжував агресивними монологами: називав людей "свинями", яких "буде мочити", використовував мову ворожнечі щодо українців, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства на ідеологічному ґрунті.

Особливу неприязнь зловмисник проявляв до сусіда, якого зневажливо називав "директором шостого". Саме він був першою жертвою нападу.

Хронологія подій 18 квітня

"Пусковим гачком" трагедії стала чергова суперечка через домофон, який вбивця відремонтував особисто, однак після цього деякі мешканці не могли потрапити до будинку.

1. Під час конфлікту біля під’їзду чоловік почав стріляти з травматичного пістолета, поранивши кількох людей.

2. Коли набої закінчилися, він викинув пістолет, піднявся до своєї квартири, взяв вогнепальну зброю, підпалив власне помешкання та повернувся на вулицю, де продовжив стрілянину.

3. Біля будинку стрілок вбив сусіда та таксиста. Також він поранив дружину першого загиблого, їхнього сина, сестру дружини та двірника, який прикривав собою дитину. Останні двоє згодом померли в лікарні.

4. Свої дії зловмисник фіксував на аудіо. Рухаючись вулицею, він продовжував стріляти, вбивши ще двох перехожих. При цьому він вибірково попереджав окремих перехожих, щоб ті тікали, "бо зараз буде стрілянина".

5. У магазині нападник ходив між рядами, погрожував людям зброєю та застрелив працівника. Крім цього, поранень у магазині зазнали ще 5 осіб.

Забарикадувавшись із заручниками, чоловік вимагав у працівниці пункту обміну негайно вийти з каси та покликати представника для переговорів. Він погрожував прострелити двері й убити жінку у разі відмови. Гроші його не цікавили: нападник кричав, щоб вона виходила, і запевняв, що "не буде брати її долари".

Під час штурму спецпідрозділом нападника ліквідували.

Мотиви та висновки слідства

Свої дії вбивця виправдовував "самозахистом" від нібито групового нападу чотирьох осіб біля під’їзду, стверджуючи, що на нього "наїхав молодняк разом із бабами".

Апелював до свого військового досвіду та звання майора, заявляючи, що "не міг більше терпіти". При цьому демонстрував крайній цинізм, коментуючи вбивство сусіда: "Він уже труп, у нього мізки лежать".

Наразі слідство не встановило зв’язків нападника зі спецслужбами РФ. Остаточні висновки щодо його психічного стану будуть зроблені після завершення посмертних судово-психологічної та психіатричної експертиз.

Загальна кількість жертв теракту

7 загиблих та 7 поранених, які досі перебувають у лікарнях.

Нагадаємо, після теракту у мережі з'явилося відео з місця теракту в Київ, на якому видно, як поліцейські відступають під час стрілянини. На місці залишилися дитина. У Нацполіції повідомили, що на час перевірки співробітників, дії яких потрапили на відео, відсторонили від виконання службових обов'язків.

За фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками поліції розпочато кримінальне провадження. Двом поліцейським, які тікали від пострілів під час теракту у Голосіївському районі столиці, повідомили про підозру.

21 квітня суд Києва обрав запобіжний захід поліцейським Михайлу Дробницькому та Анні Дудіній. Патрульна заявила, що не бачила стрілка під час нападу.