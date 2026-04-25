До 46 человек возросло количество раненых из-за российских ударов по Днепру ночью и утром 25 апреля

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Среди 46 пострадавших – пятеро детей.

"Госпитализированы 23 пострадавших. Две женщины – 26 и 44 лет в тяжелом состоянии. Всем медики оказывают необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 апреля российские военные нанесли массированный удар по Днепру с применением ракет и БПЛА. Известно о четырех погибших и 27 пострадавших.

Около 11:00 россияне снова ударили по многоэтажке в Днепре. Сообщалось об одном погибшем человеке и девяти пострадавших.