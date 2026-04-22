08:25  22 квітня
У Миколаєві у ванній загинув дворічний хлопчик: матері повідомили про підозру
00:35  22 квітня
В Україні стартував сезон полуниці: ціни космічні
01:35  22 квітня
Співачка Даша Астаф'єва зізналась, що була коханкою
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2026, 09:14

Сварка на дорозі в Києві: водій кілька разів вистрілив у пішохода

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві в Дарницькому районі поліцейські затримали чоловіка, який під час дорожнього конфлікту відкрив стрілянину по пішоходу

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Кам'янській. Між водієм автомобіля та пішоходом виникла сварка через зауваження щодо переходу дороги у невстановленому місці.

Під час конфлікту керманич дістав травматичний пістолет і здійснив близько трьох пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту пішохід отримав поранення ноги та спини.

На місце події оперативно прибули патрульні та бійці полку поліції особливого призначення.

Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили зброю.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві чоловік влаштував стрілянину на вулиці та поранив жінку. Інцидент стався в Святошинському районі столиці. Правоохоронці розшукали та затримали 56-річного фігуранта.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
