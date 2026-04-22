Сварка на дорозі в Києві: водій кілька разів вистрілив у пішохода

У Києві в Дарницькому районі поліцейські затримали чоловіка, який під час дорожнього конфлікту відкрив стрілянину по пішоходу

Про це повідомила столична поліція.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці Кам'янській. Між водієм автомобіля та пішоходом виникла сварка через зауваження щодо переходу дороги у невстановленому місці.

Під час конфлікту керманич дістав травматичний пістолет і здійснив близько трьох пострілів у бік чоловіка. Унаслідок інциденту пішохід отримав поранення ноги та спини.

На місце події оперативно прибули патрульні та бійці полку поліції особливого призначення.

Правоохоронці затримали зловмисника та вилучили зброю.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

