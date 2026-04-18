Кличко сообщил о нескольких погибших в результате стрельбы в Киеве, среди пострадавших – ребенок

иллюстративное фото: из открытых источников

Среди раненых в Голосеевском районе – ребенок. К сожалению, есть несколько погибших

Об этом в Телеграмме сообщил киевский городской голова Виталий Кличко , передает RegioNews.

"Среди раненых на улице в Голосеевском районе – ребенок. Ее медики транспортируют в больницу. Взрослых раненых осматривают помощь на месте", – написал он.

По словам Кличко, спецоперация по задержанию мужчины, устроившего стрельбу, и сейчас находится в помещении супермаркета, продолжается.

В супермаркете раздаются выстрелы.

Как сообщалось, 18 апреля в Киеве мужчина расстрелял нескольких человек. Позже стало известно, что спецназовцы готовятся штурмовать здание, где спрятался террорист.