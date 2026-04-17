100 дней Буданова во главе Офиса президента Украины

Празднование Пасхи и огромное внимание к выборам в Венгрии отвлекли внимание от интересного информационного повода, который также пришелся на 12 апреля, – первые 100 дней работы Кирилла Буданова на посту руководителя Офиса президента Украины. Хотя некоторые СМИ обратили внимание на эту символическую дату

Но в любом случае сейчас есть хороший повод оценить трансформации, которые произошли и происходят с Офисом президента Украины и с политическим статусом Кирилла Буданова.

Начнем с ситуации вокруг Офиса президента Украины. Традиционно именно эта институция была главным объектом критики относительно того, что она была центром реальной власти, хотя ее функции не прописаны ни в Конституции Украины, ни в одном законе. Часто это персонифицировалось на личном влиянии Андрея Ермака как руководителя Офиса президента (ОП). В частности, это связано с тем, что при президентстве Зеленского влияние ОП на систему власти в Украине действительно усилилось. Поэтому и интересно, была ли проблема именно в Ермаке, или все серьезнее и сложнее.

Чтобы не сводить все к персоналиям, напомню, что определяющее влияние Администрации президента Украины (именно так эта институция называлась большую часть своего существования) началось еще с президентства Леонида Кучмы. Администрация президента Украины всегда была в Украине политическим правительством. Иногда она была главным центром власти, иногда – параллельным правительством. Но всегда была одним из главных центров власти в Украине. И это было связано не с тем, кто именно ее возглавлял (хотя это также очень важно), а с тем, что именно президент Украины всегда был ключевой фигурой в системе власти Украины, несмотря на то, какую именно систему правления (президентско-парламентскую, парламентско-президентскую или даже чисто парламентскую) определяли политологи и политики.

Однако именно при президентстве Владимира Зеленского в Украине сформировалась де-факто президентская система правления, когда президент Украины начал контролировать (благодаря однопартийному парламентскому большинству своей политической силы) и Верховную Раду Украины, и Кабинет министров. Именно это обусловило огромное влияние Офиса президента на отечественную систему власти. Андрей Богдан (первый глава ОП) и его преемник Андрей Ермак были инструментами реализации этого определяющего влияния президента Украины, хотя оба имели огромные личные амбиции и пытались руководить страной либо от имени президента Зеленского, либо как его полномочные представители.

Изменилась ли эта ситуация, когда Офисом президента Украины начал руководить Кирилл Буданов?

И да, и нет.

Ситуация почти не изменилась в том смысле, что ключевой фигурой украинской власти остался президент Зеленский. Как и раньше, у нас де-факто президентская система правления, хотя после увольнения Ермака нет уже ручного управления некоторыми государственными институциями и отдельными направлениями государственной политики. Верховная Рада начала работать в таком автономном режиме, которого, пожалуй, не было за все время президентства Владимира Зеленского. Правда, при этом проявились как положительные, так и отрицательные последствия.

Именно Владимир Зеленский, на мой взгляд, реально контролирует Офис президента Украины. Все главные решения, в первую очередь кадровые, принимает именно он. Именно поэтому остались на своих должностях все заместители руководителя ОП, работавшие при А. Ермаке. На руководящих должностях Офиса президента не появилось новых людей, которые были бы связаны с К. Будановым. В статусе руководителя Офиса президента Украины Буданов выступает в роли публичной представительской фигуры, а в сугубо управленческом плане он скорее является административным координатором ОП. И он все еще адаптируется к своей новой роли. Хотя поговаривают, что постепенно некоторые менеджеры Офиса президента все больше ориентируются на Буданова. Однако очевидно, что влияние Кирилла Буданова на ОП меньше и иное, чем у Андрея Ермака.

И это обусловлено, на мой взгляд, тем, что Буданов, в отличие от Ермака, является относительно самостоятельной политической фигурой, он скорее политический партнер Зеленского, чем типичный представитель его политической команды. Поэтому президент и не отдает Буданову контроль над своим Офисом. Да, административно Буданов является подчиненным президента Украины (каким был и ранее в статусе руководителя ГУР МО Украины). Но в своих интервью и публичных выступлениях он демонстрирует свою самостоятельность – например, когда говорит, что он может спорить с президентом Украины по некоторым вопросам, потому что он генерал и герой Украины. От себя отмечу, что мало кто из украинских генералов позволит себе спорить с Верховным главнокомандующим. Более того, в команде Зеленского после увольнения А. Богдана вряд ли были люди, позволявшие себе иную точку зрения, нежели у Президента. Сейчас в ближайшем окружении президента Украины такой человек появился.

Андрей Ермак был органичной частью политического тела президента Зеленского, его правой рукой (в политико-управленческом смысле), главным инструментом управленческого процесса через Офис президента. Фактически Андрей Ермак пытался быть alter ego ("вторым Я") Президента Зеленского. И его воспринимали как проводника воли президента Украины (в этом и была политическая сила Ермака, а не в его формальных полномочиях). Однако проблема была в том, что одновременно его воспринимали как "темную сторону" президента Зеленского.

Кирилл Буданов фактически позиционирует себя не как безоговорочного исполнителя воли президента, а как его политического партнера, реализующего совместные решения. Что интересно, пока его так и воспринимают. Сейчас Буданов является политическим союзником Владимира Зеленского, но мы не знаем, временное ли это и ситуативное партнерство или все же стратегический союз.

В первые 100 дней своей работы во главе Офиса президента Украины Кирилл Буданов был преимущественно сосредоточен на мирных переговорах с РФ при посредничестве США. И похоже, что это также было их совместное решение с Владимиром Зеленским. Но в начале апреля стало очевидным, что Буданов может помогать и в решении некоторых внутриполитических проблем, в частности в преодолении парламентского кризиса.

С высокой вероятностью неформальное политическое влияние Кирилла Буданова будет расти, но это может вызвать и определенные проблемы в его отношениях с президентом Зеленским, который склонен к единоличному лидерству.

Нынешний глава Офиса президента Украины демонстрирует совсем другой стиль политической коммуникации, чем это было у Андрея Ермака. Буданов проявляет открытость к общению, доброжелательность. Он готов прийти даже к откровенным критикам президента Украины (как, например, на мероприятие Центра противодействия коррупции). И это можно воспринимать и как позиционирование себя как "Анти-Ермака", и как демонстрацию собственной политической самостоятельности. Что, кстати, не очень нравится некоторым представителям команды Владимира Зеленского.

Когда Буданов пришел на должность руководителя Офиса президента Украины, началась дискуссия, почему это произошло. Кто-то считал, что Зеленский готовит из Буданова своего преемника. Была и другая точка зрения: что Зеленский через назначение Буданова руководителем своего Офиса нейтрализует потенциального конкурента. Мне кажется, что на данный момент не подтверждается ни одна из этих версий. И одновременно есть ощущение, что должность руководителя ОП является лишь промежуточной ступенью на политическом пути Кирилла Буданова.