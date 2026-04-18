В Киеве полиция и ТЦК устроили драку со стрельбой во время мобилизации

В столице сотрудники ТЦК стреляли и хотели разбить окно в автомобиле. Это все происходило на глазах у полицейских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы каналы.

Пока нет достоверного подтверждения, что это столица, но пользователи пишут, что инцидент имел место именно в Киеве.

В Киевском ТЦК и СП ситуацию пока не комментировали.

Как сообщалось, в Украине с начала действия военного положения зафиксировано более 600 нападений на работников ТЦК и СП. Больше всего таких инцидентов – в Харьковской (69), Киеве (53) и в Днепропетровской (45).