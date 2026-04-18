В Киеве полиция и ТЦК устроили драку со стрельбой во время мобилизации
В столице сотрудники ТЦК стреляли и хотели разбить окно в автомобиле. Это все происходило на глазах у полицейских
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные телеграммы каналы.
Пока нет достоверного подтверждения, что это столица, но пользователи пишут, что инцидент имел место именно в Киеве.
В Киевском ТЦК и СП ситуацию пока не комментировали.
Как сообщалось, в Украине с начала действия военного положения зафиксировано более 600 нападений на работников ТЦК и СП. Больше всего таких инцидентов – в Харьковской (69), Киеве (53) и в Днепропетровской (45).
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
