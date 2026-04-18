18 апреля 2026, 11:00

Во Львовской области трое мужчин напали на работников ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников
В пятницу, 17 апреля, трое мужчин предприняли попытку нападения на военнослужащих взвода охраны ТЦК в городе Яворов Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.

Как отмечается, трое мужчин ворвались в помещение районного ТЦК около 22:20 и хотели напасть на охранников, однако их удалось остановить.

Впоследствии двоих из них задержали прибывшие на место полицейские. Еще одного сейчас разыскивают.

Правоохранители проводят досудебное расследование.

Как сообщалось, Львовский областной ТЦК получил нового руководителя. Ведомство возглавил Виталий Мищанин.

Во Львовской области скутерист въехал в мусорный бак: мужчина погиб на месте
15 апреля 2026, 12:25
Во Львовской области во время пожара в доме погибли супруги
15 апреля 2026, 11:34
На Львовщине легковушка вылетела в кювет и перевернулась: два человека в больнице
15 апреля 2026, 10:57
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
В Кривом Роге парень выстрелил из пистолета в девушку из-за безответной любви
18 апреля 2026, 11:50
Армия РФ продвинулась в Донецкой области
18 апреля 2026, 10:35
Генштаб ВСУ обновил потери войск РФ
18 апреля 2026, 09:31
"Меня просто трясло": с актрисой Катей Кузнецовой произошел скандал на польской границе
18 апреля 2026, 00:30
Певица Алина Гросу родила первенца
17 апреля 2026, 23:30
Россияне вербуют через онлайн-игры: в полиции предупредили родителей – где следует присматривать за детьми
17 апреля 2026, 22:55
На Харьковщине продавали уклоняющимся командировку "в один конец" за 20 тысяч "зелеными"
17 апреля 2026, 22:30
В Одессе работник ТЦК порезал ножом колесо в гражданском авто
17 апреля 2026, 21:59
Бил, бросал, гасил окурки: в Кировоградской области отчим убил 8-месячного младенца
17 апреля 2026, 21:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все публикации »
