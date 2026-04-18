Во Львовской области трое мужчин напали на работников ТЦК
В пятницу, 17 апреля, трое мужчин предприняли попытку нападения на военнослужащих взвода охраны ТЦК в городе Яворов Львовской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП.
Как отмечается, трое мужчин ворвались в помещение районного ТЦК около 22:20 и хотели напасть на охранников, однако их удалось остановить.
Впоследствии двоих из них задержали прибывшие на место полицейские. Еще одного сейчас разыскивают.
Правоохранители проводят досудебное расследование.
Как сообщалось, Львовский областной ТЦК получил нового руководителя. Ведомство возглавил Виталий Мищанин.
