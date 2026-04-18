17:41  18 апреля
В Киеве мужчина расстрелял нескольких человек
15:38  18 апреля
В Винницкой области столкнулись два поезда
11:00  18 апреля
Во Львовской области трое мужчин напали на работников ТЦК
UA | RU
UA | RU
Виталий Портников журналист info@regionews.ua
18 апреля 2026, 17:23

Украинцы не осознавали опасностей и голосовали за того, кто лучше договорится с Россией

18 апреля 2026, 17:23
Читайте також українською мовою
Война – следствие того, что украинцы с первого дня независимости не осознавали опасности и на выборах – всегда – с 1991 года – голосовали за того, кто лучше договорится с Россией
Война – следствие того, что украинцы с первого дня независимости не осознавали опасности и на выборах – всегда – с 1991 года – голосовали за того, кто лучше договорится с Россией
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Я специально делаю исключение по выборам 2004 года, но напоминаю, что там победа была обусловлена Майданом, а свой первый визит новый президент совершил в Москву. Интервьюер специально уточняет, то же ли было в 2014 году и я это подтверждаю – таким образом 2019 год выглядит закономерным продолжением процесса национальной слепоты. И, кстати, этот процесс продолжается – вы сами знаете, как многие до сих пор верят, что с Путиным можно договориться и уже ищут, кто бы это мог сделать.

Что делают пропагандисты? Конечно, бросаются в защиту Зеленского – и я уверен, что еще деньги за это берут. И спорят с тезисом, который я не выражал – что все дело только в 2019 году – тезисом, который я как раз высказывал – что процесс сползания в войну начался в 1991 году. А зачем?

А для того, что эти люди до войны были не только обслугой офиса, но и пятой колонной Москвы. Они обслуживали ее интересы, они обслуживали интересы Медведчука и логически были делегированы своими кураторами помогать новой власти – пестрой и заточенной на финансовый успех, а не на ценности. И их главной задачей является сеять раздор и помогать в этом тем, кого они на самом деле обслуживали всегда. Тем, чьими единомышленниками они всегда и были, со времен Януковича, да еще раньше.

Да, они копают могилу нам, украинским государственникам. Но ирония судьбы в том, что в этой могиле вместе с нами прогнозируется и Зеленский, которого они так упорно защищают.

Не понимаю только зачем у него платят за эти похороны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война политика общество
