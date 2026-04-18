18 апреля 2026, 15:38

В Винницкой области столкнулись два поезда

иллюстративное фото: из открытых источников
На станции Браилов произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом «Интерсити+» сообщением Киев – Перемышль

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление "Укрзализныци".

Ни один пассажир и работники железнодорожницы не пострадали. Они расположены на станции, за ними уже следует подменный поезд.

Железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры были проведены максимально оперативно и минимизировали задержку поезда. Также договариваемся с операторами других железных дорог, чтобы максимально сберечь пересадки.

Ранее мы сообщали о том, что Укрзализныця будет по-новому считать стоимость некоторых билетов. Речь идет о премиум-сегменте.

