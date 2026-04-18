В Винницкой области столкнулись два поезда
На станции Браилов произошло боковое столкновение тепловоза частного карьера с пассажирским поездом «Интерсити+» сообщением Киев – Перемышль
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление "Укрзализныци".
Ни один пассажир и работники железнодорожницы не пострадали. Они расположены на станции, за ними уже следует подменный поезд.
Железнодорожники собирают информацию от пассажиров о запланированных пересадках и уже на связи с пограничной службой, чтобы все таможенно-пограничные процедуры были проведены максимально оперативно и минимизировали задержку поезда. Также договариваемся с операторами других железных дорог, чтобы максимально сберечь пересадки.
