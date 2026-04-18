Спецподразделение КОРД готовится штурмовать супермаркет в Киеве, где спрятался террорист
Спецназовцы готовятся к штурму супермаркета, чтобы нейтрализовать террориста, устроившего стрельбу в Киеве
Об этом сообщает RegioNews ссылаясь на собственные источники и полицию Киева.
Как известно, в Голосеевском районе неизвестный открыл стрельбу по людям – полиция проводит спецоперацию по задержанию преступника.
По предварительной информации, один человек погиб, ранены. Число пострадавших уточняется.
На место происшествия направлены наряды полиции и спецназовцы КОРД.
Напомним, в субботу, 18 апреля, в Киеве мужчина расстрелял нескольких человек, в том числе детей. Мотивы его поступка пока неизвестны.
