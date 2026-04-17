Россия, Польша и Украина: об экономике без пропаганды
Об этом они говорили на последнем московском экономическом форуме. Как ни странно, россияне часто пытались сравнить собственную экономику с польской. Я попытался проделать подобное упражнение и добавил для понимания пропорций сравнения с нашей ситуацией.
Если сравнить три страны – Россию, Польшу и Украину – картина очень проста.
Польша имеет примерно такой же ВВП на душу населения, как Россия. Но это принципиально разные экономики. В Польше основу составляет малый и средний бизнес – более половины экономики. В России – около 20%. Все остальное – государство и сырье.
Это и есть ключевая разница. Ибо МСП (малое и среднее предпринимательство) – это конкуренция, развитие, инновации. А государственная экономика – это монополия, коррупция и стагнация.
Украина пока слабее. И по ВВП, и по структуре экономики. Но причина очевидна – война и незавершенные реформы. При этом потенциал развития у нас – именно в польскую сторону, а не в российскую.
Еще один показатель – наука. Польша уже обогнала постсоветское пространство по количеству исследователей и качеству институтов. Россия держится за счет быстро деградирующей старой советской базы. Украина утратила часть потенциала, но сохраняет человеческий ресурс.
Поэтому главный вывод очень прост. Проблема России не в налогах. И не в том, что "надо сделать как в США или в ЕС". Проблема – в системе.
Потому что экономика не работает без независимых институтов:
- конкуренции,
- доверия,
- свободы бизнеса.
Польша сделала это. Россия – нет. Украина – еще в процессе.
И именно поэтому будущее Украины – это не "догнать Россию". Это стать Польшей.
Если нам удастся стать частью ЕС ( а Польша выросла экономически именно благодаря членству в ЕС) очевидно, что никогда у России не будет потенциала для победы.