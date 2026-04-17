Мы связываем возможность окончания войны с экономической ситуацией в России. Как ни странно, россияне тоже

Об этом они говорили на последнем московском экономическом форуме. Как ни странно, россияне часто пытались сравнить собственную экономику с польской. Я попытался проделать подобное упражнение и добавил для понимания пропорций сравнения с нашей ситуацией.

Если сравнить три страны – Россию, Польшу и Украину – картина очень проста.

Польша имеет примерно такой же ВВП на душу населения, как Россия. Но это принципиально разные экономики. В Польше основу составляет малый и средний бизнес – более половины экономики. В России – около 20%. Все остальное – государство и сырье.

Это и есть ключевая разница. Ибо МСП (малое и среднее предпринимательство) – это конкуренция, развитие, инновации. А государственная экономика – это монополия, коррупция и стагнация.

Украина пока слабее. И по ВВП, и по структуре экономики. Но причина очевидна – война и незавершенные реформы. При этом потенциал развития у нас – именно в польскую сторону, а не в российскую.

Еще один показатель – наука. Польша уже обогнала постсоветское пространство по количеству исследователей и качеству институтов. Россия держится за счет быстро деградирующей старой советской базы. Украина утратила часть потенциала, но сохраняет человеческий ресурс.

Поэтому главный вывод очень прост. Проблема России не в налогах. И не в том, что "надо сделать как в США или в ЕС". Проблема – в системе.

Потому что экономика не работает без независимых институтов:

конкуренции,

доверия,

свободы бизнеса.

Польша сделала это. Россия – нет. Украина – еще в процессе.

И именно поэтому будущее Украины – это не "догнать Россию". Это стать Польшей.

Если нам удастся стать частью ЕС ( а Польша выросла экономически именно благодаря членству в ЕС) очевидно, что никогда у России не будет потенциала для победы.