12:17  17 апреля
В лесу возле Львова 17-летняя девушка погибла во время катания на квадроцикле
09:10  17 апреля
В Тернопольской области во время срезки деревьев погиб молодой мужчина
08:24  17 апреля
В Хмельницком мужчина напал и ограбил мать погибшего защитника
UA | RU
UA | RU
Николай Княжицкий Народный депутат info@regionews.ua
17 апреля 2026, 10:59

Россия, Польша и Украина: об экономике без пропаганды

Читайте також українською мовою
Мы связываем возможность окончания войны с экономической ситуацией в России. Как ни странно, россияне тоже
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Об этом они говорили на последнем московском экономическом форуме. Как ни странно, россияне часто пытались сравнить собственную экономику с польской. Я попытался проделать подобное упражнение и добавил для понимания пропорций сравнения с нашей ситуацией.

Если сравнить три страны – Россию, Польшу и Украину – картина очень проста.

Польша имеет примерно такой же ВВП на душу населения, как Россия. Но это принципиально разные экономики. В Польше основу составляет малый и средний бизнес – более половины экономики. В России – около 20%. Все остальное – государство и сырье.

Это и есть ключевая разница. Ибо МСП (малое и среднее предпринимательство) – это конкуренция, развитие, инновации. А государственная экономика – это монополия, коррупция и стагнация.

Украина пока слабее. И по ВВП, и по структуре экономики. Но причина очевидна – война и незавершенные реформы. При этом потенциал развития у нас – именно в польскую сторону, а не в российскую.

Еще один показатель – наука. Польша уже обогнала постсоветское пространство по количеству исследователей и качеству институтов. Россия держится за счет быстро деградирующей старой советской базы. Украина утратила часть потенциала, но сохраняет человеческий ресурс.

Поэтому главный вывод очень прост. Проблема России не в налогах. И не в том, что "надо сделать как в США или в ЕС". Проблема – в системе.

Потому что экономика не работает без независимых институтов:

  • конкуренции,
  • доверия,
  • свободы бизнеса.

Польша сделала это. Россия – нет. Украина – еще в процессе.

И именно поэтому будущее Украины – это не "догнать Россию". Это стать Польшей.

Если нам удастся стать частью ЕС ( а Польша выросла экономически именно благодаря членству в ЕС) очевидно, что никогда у России не будет потенциала для победы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Подписывайтесь на RegioNews
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
Вызов 102 ради поездки: в Полтаве мужчина придумал попытку самоубийства
17 апреля 2026, 14:21
Каждый четвертый пенсионер в Украине живет на 3,5 тыс. грн
17 апреля 2026, 13:56
На Харьковщине помощник лесничего навел россиян на позиции ВСУ: погибли 5 военных
17 апреля 2026, 13:37
Заставляли петь гимн РФ: с оккупации вернули 19 детей
17 апреля 2026, 13:22
В Одесской области "нагрели" тысячи гривен на укрытиях для детсада
17 апреля 2026, 13:15
В Чернигове после атаки РФ остановили ТЭЦ: город без горячей воды
17 апреля 2026, 12:40
В Киеве из Днепра достали российский дрон с неразорвавшейся боевой частью
17 апреля 2026, 12:34
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
17 апреля 2026, 12:28
В лесу возле Львова 17-летняя девушка погибла во время катания на квадроцикле
17 апреля 2026, 12:17
По $7 тысяч с человека: на Ровенщине разоблачили схему побега за границу
17 апреля 2026, 11:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Все публикации »
Николай Княжицкий
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Все блоги »