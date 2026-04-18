Кличко повідомив про кількох загиблих внаслідок стрілянини у Києві, серед постраждалих – дитина
Серед поранених в Голосіївському районі дитина. На жаль, є декілька загиблих
Про це в Телеграм повідомив київський міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
"Серед поранених на вулиці в Голосіївському районі – дитина. Її медики транспортують у лікарню. Дорослих поранених оглядають надають допомогу на місці", – написав він.
За словами Кличка, спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває.
У супермаркеті лунають постріли.
Як повідомлялось, 18 квітня в Києві чоловік розстріляв кількох людей. Пізніше стало відомо, що спецпризначенці готуються штурмувати будівлю, де заховався терорист.
