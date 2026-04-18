18 апреля 2026, 19:12

Суд вынес окончательный приговор преступнику, совершившему резонансное убийство двух девушек в Киеве

18 апреля 2026, 19:12
иллюстративное фото: из открытых источников
В Киеве суд вынес окончательное решение по делу о жестоком убийстве двух девушек, которым злоумышленник нанес более 40 ножевых ранений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Убийца будет отбывать наказание пожизненно, а его сообщница проведет за решеткой 13 лет.

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор, которым мужчина и женщина осуждены за убийство 19-летней и 16-летней девушек на Подоле", – говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что приговор остался без изменений: пожизненное лишение свободы для исполнителя убийства и 13 лет лишения свободы для его сообщницы.

Резонансное преступление было совершено в начале 2020 года. Тогда жительница Киева сдала квартиру на несколько суток паре – мужчине и женщине. Когда она пришла убирать жилье, в шкафу на балконе обнаружила тела двух связанных скотчем девушек. Как впоследствии выяснилось, они скончались от многочисленных ножевых ранений.

Напомним, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл огонь по людям. Муж ходил по улице и стрелял в прохожих, а затем спрятался в супермаркете и взял в заложники многих людей. Его ликвидировал полицейский спецназ.

