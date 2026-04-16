Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
16 апреля 2026, 21:59

Кто предает Украину, не давая военным воевать?

16 апреля 2026, 21:59
Почему во время войны с честными, профессиональными военными прессингом власти делают общественных деятелей, лидеров общественного мнения и потенциальных политиков?...
Почему во время войны с честными, профессиональными военными прессингом власти делают общественных деятелей, лидеров общественного мнения и потенциальных политиков?...
иллюстративное фото: из открытых источников
Почему свое право воевать приходится защищать в социальных сетях, в СМИ, в судах?

Почему власти в очередной раз пытаются раздавить несогласных, якобы они – главные враги Украины?

Честно говоря, не понимаю, почему наша украинская власть ведет себя как стая самоубийц, готовых забрать с собой в ад всю страну.

После уничтожения нашего подразделения, которое бомбило москву, на меня возбудили уголовное дело якобы за принуждение военнослужащих работать на производстве беспилотников.

"Доказательства" вытащили из коллег-военных, угрожая отправкой "на ноль". Но за полгода "расследования" так и не смогли что-либо доказать.

Поэтому ГБР пошло копать дальше – в 2022 год, когда мы создали свои беспилотники "Копье", и начали уничтожать вражеские цели в Белгороде, Брянской, Курской областях.

Мы производили беспилотники на свои деньги, с помощью партнеров, волонтеров, ездили на выполнение заданий на своих автомобилях, сами заправляли их, и нередко взрывчатку для беспилотников хранили прямо дома.

Однако мы давали результат, мы успешно воевали, и потому государство "Армия дронов" Михаил Федоров нас поддержали, чтобы мы еще больше убивали врагов.

Все делалось для победы, иногда неформально, иногда не строго по закону, потому что во время войны, особенно в начале войны, гражданские законы не всегда работают.

Теперь ГБР ищет несоответствия в документах, должностях, назначениях, пытаясь найти формальные основания для того, чтобы дискредитировать и упразднить нашу боевую работу с 2022 года.

Понимаете?... – Если нет какой-то бумажки, или она неправильно оформлена, то нет и самолетов, нет ударов по вражеским аэродромам, и это не мы ударили по московскому Кремлю.

А мы просто всех обманывали и присваивали деньги.

Цинизм внутренних врагов зашкаливает. Даже наши внешние враги публично признали наши успехи. Им для этого бумажки не нужны.

Однако мы обязательно всех врагов победим.

Сибига после массированной атаки РФ: "Это военные преступления, которые необходимо остановить"
16 апреля 2026, 10:49
Атака РФ на Киев: уже 54 пострадавших, среди них полицейские, медики и иностранцы
16 апреля 2026, 08:59
Две волны ударов: силы ПВО обезвредили 31 ракету и более 600 российских дронов
16 апреля 2026, 08:58
Все новости »
 
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Актриса Ирина Сопонару призналась, почему она уволилась из "Квартал 95"
16 апреля 2026, 23:30
Пограничники предупредили об ограничениях на украинско-румынской границе в Одесской области
16 апреля 2026, 22:50
Цены на бензин в Украине: эксперты прогнозируют удешевление – когда это произойдет
16 апреля 2026, 22:36
В Украине зафиксировано более 600 нападений на ТЦК: какие регионы среди "лидеров"
16 апреля 2026, 22:15
Появились подробности стрельбы в школе на Закарпатье
16 апреля 2026, 21:48
Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене соратника Януковича
16 апреля 2026, 21:23
Воевать надо головой и технологиями, а не "мясом"
16 апреля 2026, 21:15
В Ровенской области директор строительной фирмы "заработал" более 2 миллионов из бюджета
16 апреля 2026, 20:45
Появились подробности о продвижении россиян в Харьковской области
16 апреля 2026, 20:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Сергей Фурса
Леся Литвинова
Виталий Портников
Все блоги »