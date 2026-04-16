Почему во время войны с честными, профессиональными военными прессингом власти делают общественных деятелей, лидеров общественного мнения и потенциальных политиков?...

иллюстративное фото: из открытых источников

Почему свое право воевать приходится защищать в социальных сетях, в СМИ, в судах?

Почему власти в очередной раз пытаются раздавить несогласных, якобы они – главные враги Украины?

Честно говоря, не понимаю, почему наша украинская власть ведет себя как стая самоубийц, готовых забрать с собой в ад всю страну.

После уничтожения нашего подразделения, которое бомбило москву, на меня возбудили уголовное дело якобы за принуждение военнослужащих работать на производстве беспилотников.

"Доказательства" вытащили из коллег-военных, угрожая отправкой "на ноль". Но за полгода "расследования" так и не смогли что-либо доказать.

Поэтому ГБР пошло копать дальше – в 2022 год, когда мы создали свои беспилотники "Копье", и начали уничтожать вражеские цели в Белгороде, Брянской, Курской областях.

Мы производили беспилотники на свои деньги, с помощью партнеров, волонтеров, ездили на выполнение заданий на своих автомобилях, сами заправляли их, и нередко взрывчатку для беспилотников хранили прямо дома.

Однако мы давали результат, мы успешно воевали, и потому государство "Армия дронов" Михаил Федоров нас поддержали, чтобы мы еще больше убивали врагов.

Все делалось для победы, иногда неформально, иногда не строго по закону, потому что во время войны, особенно в начале войны, гражданские законы не всегда работают.

Теперь ГБР ищет несоответствия в документах, должностях, назначениях, пытаясь найти формальные основания для того, чтобы дискредитировать и упразднить нашу боевую работу с 2022 года.

Понимаете?... – Если нет какой-то бумажки, или она неправильно оформлена, то нет и самолетов, нет ударов по вражеским аэродромам, и это не мы ударили по московскому Кремлю.

А мы просто всех обманывали и присваивали деньги.

Цинизм внутренних врагов зашкаливает. Даже наши внешние враги публично признали наши успехи. Им для этого бумажки не нужны.

Однако мы обязательно всех врагов победим.