Украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную машину россиян стоимостью 15 миллионов долларов

Как передает RegioNews, об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадьяр) Бровди.

В субботу, 18 апреля, на временно оккупированной части области ТОС-1А ликвидировали пилоты 414-й бригады "Птицы Мадяра" вместе с 412-й бригадой Nemesis. К операции также подключились бойцы группы "Lasar's Group".

Тяжелая огнеметная система (РСЗО) ТОС-1А "Сонцепек" построена на шасси танка Т-72. Она использует термобарические боеприпасы. Стоимость такой системы составляет около 15 миллионов долларов США.

