Украинские военные уничтожили тяжелую огнеметную машину россиян стоимостью 15 миллионов долларов
Силы беспилотных систем уничтожили тяжелую огнеметную систему «Сонцепек» на Запорожском направлении
Как передает RegioNews, об этом сообщил командующий СБС Роберт (Мадьяр) Бровди.
В субботу, 18 апреля, на временно оккупированной части области ТОС-1А ликвидировали пилоты 414-й бригады "Птицы Мадяра" вместе с 412-й бригадой Nemesis. К операции также подключились бойцы группы "Lasar's Group".
Тяжелая огнеметная система (РСЗО) ТОС-1А "Сонцепек" построена на шасси танка Т-72. Она использует термобарические боеприпасы. Стоимость такой системы составляет около 15 миллионов долларов США.
Как сообщалось, украинские спецназовцы провели результативные рейды против оккупантов в Запорожской области. Результаты своей работы они показали на видео.
17 апреля 2026, 07:07Россияне продвинулись на востоке Запорожской области, – DeepState
16 апреля 2026, 09:39Враг нанес более 700 ударов по Запорожской области: погибла женщина
16 апреля 2026, 07:24
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
Суд вынес окончательный приговор преступнику, совершившему резонансное убийство двух девушек в Киеве
18 апреля 2026, 19:12По меньшей мере 5 погибших и 10 раненых в результате стрельбы в Киеве
18 апреля 2026, 18:43В Киеве ликвидировали мужчину, который расстрелял людей: что о нем известно
18 апреля 2026, 18:24Расстрел людей в Киеве: появилось видео, как террорист угрожает оружием внутри Велмарта
18 апреля 2026, 18:20Кличко сообщил о нескольких погибших в результате стрельбы в Киеве, среди пострадавших – ребенок
18 апреля 2026, 18:12Спецподразделение КОРД готовится штурмовать супермаркет в Киеве, где спрятался террорист
18 апреля 2026, 17:55В Киеве мужчина расстрелял нескольких человек
18 апреля 2026, 17:41Украинцы не осознавали опасностей и голосовали за того, кто лучше договорится с Россией
18 апреля 2026, 17:23Украинские спецназовцы провели результативные рейды против оккупантов в Запорожской области
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
