По меньшей мере 5 погибших и 10 раненых в результате стрельбы в Киеве

иллюстративное фото: из открытых источников

В Киеве известно 5 погибших и 10 раненых из-за стрельбы в Голосеевском районе в субботу, 18 апреля

Как передает RegioNews, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Только что министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о ликвидации в Киеве нападающего, открывшего огонь по обычным людям. Все обстоятельства выясняются. Пока известно о 5 погибших. Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что по состоянию на данный момент 10 человек госпитализированы с ранениями и травмами. Всем оказывается необходимая помощь. Четырех заложников удалось спасти.

Напомним, в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу. В соцсетях обнародовали видео, как мужчина с автоматом в руках бегает по улице и стреляет во всех попадающихся ему по дороге. Впоследствии он взял людей в заложники и скрылся в супермаркете. После этого его ликвидировали спецназовцы.